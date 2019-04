Dit is de beste Nederlandse reclamemuziek van 2018, kies je favoriet

Adformatie en Buma Cultuur zetten zich samen in om het toenemende belang van muziek in de reclamebranche onder de aandacht te brengen. Deze campagne trappen beide organisaties af met de Reclamemuziek Awards 2018, een verkiezing waarin de merken, muzikanten en media-componisten die het verschil maken door het gebruik van muziek in reclame beloond worden. De verkiezing, die sinds vijf jaar door Adformatie werd georganiseerd, is in de nieuwe opzet onderdeel geworden van de Buma Awards en het Buma Music in Motion event.

Maartje Glas, Buma Cultuur: “Al eerder hebben Adformatie en Buma Cultuur gesproken over het gezamenlijk optrekken om reclamemuziek in ‘the spotlight’ te zetten en dit jaar hebben we de daad bij het woord gevoegd. Het betekent dat de Reclamemuziek Awards onderdeel worden van de Buma Awards en het Buma Music in Motion event. Zo krijgt de reclamemuziek de aandacht die dit onderdeel van de muziekbranche verdient”.

Top 10 Bestaande muziek

Appelsientje – ‘Gimme that sunshine’

Asics – ‘Beast’

Boots – ‘Dance, Shake, Move’

Disneyland Parijs – ‘The Impossible Dream’

Eneco – ‘Het Dorp’

Provincie Drenthe – ‘Uprising’

Samsung – ‘The Way I Love You’

Vodafone - 'You and Me'

Volkswagen Polo Russia – ‘Good Day’

Wakker Dier – ‘Stop de staleend’

Top 10 Gecomponeerde muziek

BMW - ‘Gender Equality’

Hennep Uitvaart

TOTO - ‘Koning Toto’

Lotto - ‘En Rêve On Se Voit’

Museumnight 2018

Tears Dry Gin - ‘Tears in Heaven’

The Joy of Plants - ‘Thanks Plants’

Gentleman’s Ride - ‘The Motorcycle Symphony’

YoungCapital - ‘Proud To Be’

S7 Airlines - ‘In Tears’

De vakjury

De vakjury bestaat uit specialisten van zowel bureau- als adverteerderszijde en professionals uit de muziekwereld (zie hier voor de profielen van de juryleden):