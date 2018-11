Achter de fel bekritiseerde Kordaat-campagne van Lidl, schuilt een bewuste strategie

De commercial voor Kordaat, het nieuwe biermerk van Lidl, zorgde voor een hoop kritiek afgelopen week. De video zou vrouwonvriendelijk zijn. Twee dagen later komt Lidl de klagers tegemoet met een extra campagne gericht aan de vrouwelijke doelgroep. Men dacht dat dit een reactie op het commentaar was, maar niets is minder waar: de strategie is door de Duitse discounter van tevoren zorgvuldig uitgestippeld.

Lidl heeft de campagne in samenwerking met Dorst & Lesser en Joe Public opgetuigd. Zondagavond verscheen het spotje voor het eerst op televisie. De reclame is een ode aan de ‘Kordate man’ die alle zaakjes thuis tiptop regelt; hij vangt insecten en zet het vuilnis buiten. Het is niet duidelijk dat Lidl de afzender is.

De ‘Kordate man’

Wie het merk googelt, ontdekt dat Kordaat van de Duitse keten is. De website raakte na afloop van de commercial overbelast en Nederland twitterde erop los. De commercial sluit vrouwen buiten, was een veelgehoorde klacht. De video is inderdaad een ode aan de ‘Kordate man’, laat Christine Braun, head of communications, aan Distrifood weten. ‘Deze man wordt met een knipoog neergezet als stoere, zelfverzekerde hoeder van de familie. Een sterke manier om het biermerk Kordaat te bouwen.'