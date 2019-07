Magioni haalt smaakvol uit naar New York Pizza en komt met een flink stel bloemkoolhersenen

View this post on Instagram

Joehoooeeee @newyorkpizza_nl Het is gemakkelijk scoren met vrouwelijk schoon & beauty. But next time; use your brains! Schoonheid is niets zonder brains. Een modern product of bedrijf, Vraagt echt om een moderne aanpak. Wij geloven dat consumenten in2019 Beter eisen van brands... Dit voor een betere toekomst. Om bloemkolen met tieten te vergelijken?! Te simpel........ 2019 vraagt echt om iets smaakvollers. En als een modern bedrijf... Kunnen wij niet accepteren Dat in 2019 Vrouwen worden vergeleken Met bloemkolen.... Wij zijn meer dan dat. En trouwens.... iedereen weet. Voor de lekkerste bloemkolen moet je bij mij zijn ☺️