Fluisteren, tikken en likken: met ASMR-video’s trek je wél de aandacht

Hoe werkt ASMR eigenlijk? Gevoelens opwekken met geluiden gebeurt onbewust door de hersenen. Denk bijvoorbeeld aan kippenvel als je naar mooie muziek luistert. ASMR lijkt op dezelfde manier te werken, althans, als je er gevoelig voor bent. Want niet iedereen reageert hetzelfde op de filmpjes. Volgens cultuurwetenschapper Vincent van Meel, hij doet onderzoek naar de relatie tussen geluid en emotie aan Radboud Universiteit, is dit een kwestie van smaak. ‘ASMR suggereert intimiteit, die voor de een prettig is, maar voor de ander juist niet. Net zoals muziek smaakafhankelijk is, is ASMR ook afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. De manier waarop luisteraars letterlijk worden aangeraakt door deze geluiden, is voor iedereen hetzelfde, maar de manier waarop deze nabijheid wordt ervaren, hangt per persoon af.’

Ook wetenschapper Anouk Keizer, zij doet als een van de weinigen onderzoek naar dit specifieke onderwerp aan Universiteit Utrecht, bevestigt dat het effect van ASMR per persoon verschilt. ‘De ene vindt smakgeluiden en tikgeluiden heel prettig en de andere vindt het vreselijk. De wetenschap probeert uit te vogelen hoe dit komt, zodat je zo’n filmpje ook kunt inzetten bij het voorkomen van bijvoorbeeld een burn-out.'

Het is dus uitdagend om een video te maken dat voor een grote doelgroep werkt. Daarom adviseert Keizer om alleen met ASMR aan de slag als je jonge mensen (25 jaar en jonger) op een ludieke manier wil bereiken.

De wetenschapper zet een kanttekening: 'Bij de mensen die gevoelig voor ASMR zijn, raakt de boodschap verloren. De ervaring is voor hun overweldigend. Hierdoor worden ze wellicht minder kritisch op een product, maar ze vergeten de boodschap. Om ervoor te zorgen dat er iets blijft hangen, moet je heel duidelijk het merk in beeld brengen aan het begin of eind.’