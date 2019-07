Mooiwatbloemendoen.nl plaatst bloemenmuur in Amsterdamse Vondelpark

Mooiwatbloemendoen.nl, een merk van Bloemenbureau Holland, heeft het Vondelpark in Amsterdam opgefleurd met een gigantische bloemenmuur. De activatie is onderdeel van de campagne ‘We hebben meer bloemen nodig’.

De bloemenmuur staat volgens het merk symbool voor aspecten uit het leven waar de mens meer behoefte aan zou hebben. Denk hierbij aan liefde, samenzijn en verbeelding. Bezoekers van het park konden op een kaartje hun wens opschrijven, waarvoor ze een bijpassende bloem kregen. Mensen stonden stil bij deze wens en raakten aan de praat met andere bezoekers. De campagne is dan ook opgezet met het idee om menselijke connecties weer onder de aandacht te brengen.

De bloemenmuur is het werk van The Gardeners en was van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 juni te zien in het Amsterdamse park. De activatie kreeg nationale aandacht van onder meer de NOS, het radioprogramma Nieuws&Co, Grazia en Elle. In drie dagen waren alle beschikbare 7.500 bloemen meegenomen.