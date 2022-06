Nederland wint 7 Pencils bij D&AD Awards

Hieronder de Nederlandse winnaars:

Entry Title Category Subcategory Award Agency Client Momentum of Light Book Design Culture, Art & Design Books Wood Pencil Haller Brun Zumtobel Group The Marina Abramović Method Digital Design Digital Experiences Wood Pencil WeTransfer WeTransfer We Will Become Better (zie onder) Direction Music Videos Graphite Pencil Halal / Evgeny Primachenko LGBT Network Russia We Will Become Better Editing Music Videos Wood Pencil Halal / Evgeny Primachenko LGBT Network Russia Nike - Land of the New Editing Film Wood Pencil Wieden+Kennedy Amsterdam Nike UK Aline - The French Dispatch Illustration Animated Wood Pencil WeTransfer / Wes Anderson Fox Searchlight Pictures We Will Become Better Music Videos Concept Wood Pencil Halal / Evgeny Primachenko LGBT Network Russia

Nederland stond 15 keer op de shortlist, waaronder met Equal Jersey van Ogilvy Social.Lab, Wasteminster van Studio Birthplace en Adidas Skin Statements van TBWA\Neboko - om aan te geven wat het niveau is.

Black Pencils

Er werden 5 Black Pencils, de hoogste onderscheiding, uitgereikt aan:

The Lost Class (tweemaal), over - hoe toepasselijk helaas - high school shootings en wapenbezit van Leo Burnett Chicago voor Change the Ref;

Frontline19, a free psychological support service for frontline workers tijdens de coronacrisis van adam&eveDDB in London;

Real Tone van Google Photos 'which allows for better and more accurate imagery of people of colour';

Samsung iTest website van DDB New Zealand, 'which allowed iPhone users to experience a Samsung operating system on their own devices to see if they like the experience'.