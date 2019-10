NS zet eigen personeel in bij wervingscampagne

NS komt met een wervingscampagne in de zoektocht naar nieuw talent. De uitingen bestaan uit een serie van acht online video’s waarin NS-medewerkers vertellen over hun werk en wat zij belangrijk vinden. Met deze persoonlijke aanpak hoopt NS hbo’ers en wo’ers aan te spreken die zich willen aansluiten bij het bedrijf.

De video’s zijn uitgerold via online en social mediakanalen. Daar komt bij dat er drie radiocommercials zijn gelanceerd waarin NS-directeur Roger van Boxtel de voice-over is. De campagne is ontwikkeld door N=5.

Vorig jaar kwam NS al met een arbeidsmarktcampagne met een focus op young talent. De spoorwegvervoerder laat weten dat NS in de Intermediair-lijst van favoriete werkgevers steeg van plek 23 naar de top 5.