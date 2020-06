PHNX brengt ode aan creativiteit als aanjager van verandering

The AdForum PHNX Tribute - zoals het evenement voluit heet - is geïnitieerd door AdForum, tevens organisator van de Epica Awards, om de marketingcommunicatie industrie in deze bijzondere tijd een hart onder de riem te steken. PHNX is een gratis, eenmalige, online award show als ode aan creativiteit, met inmiddels 339 internationale juryleden (and counting). De naam verwijst uiteraard naar de mythe over de vuurvogel Feniks die uit zijn as herrijst.

Philippe Paget, CEO Maydream (het bedrijf achter AdForum en Epica Awards): 'Ondanks de crisis geloven wij dat deze industrie creativiteit moet vieren als symbool van wederopstanding en uit respect voor de community - om het beste werk van de afgelopen 12 maanden wel zichtbaar te maken.'

Inzenden - in 25 categorieën - kan tot en met maandag 15 juni aanstaande en de winnaars van de gouden, zilver en bronzen PHNX Feathers worden op 9 juli bekendgemaakt.

Nederland levert 16 juryleden, onder wie Bert Hagendoorn, Diederik van Middelkoop van Amp.Amsterdam, Kalle Hellzen (180 Kingsday), Sebastiaan Scheer (Mediamonks), Keith Kornson (Ronin Amsterdam), Patrick van Haperen (L.O.V.E.), Rolf Coppens (GRRR), Rey Andrade (72andSunny) en Laura Van Horssen van VICE/Virtue Netherlands.