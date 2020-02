Terugblik op Super Bowl 2020: it's complicated

Na mijn vooruitblik op Super Bowl 2020 ('Even geen TV-reclame met bijsluiters') was het gister tijd voor bezinning. De vraag die maar in mijn hoofd bleef hangen, was: waarom onthou ik (als kenner) de ene wel, en de andere commercial totaal niet?

Hoe dan ook, afgelopen zondagavond stond ik met een paar vrienden in een sports bar in New York. Omringd door fans in Kansas Chiefs en 49-ers shirts, van alles door elkaar, de meesten aardig aangeschoten trouwens. ‘Wat vond jij nou de grappigste commercial? Of de beste?’ En toen moesten we dus heel hard nadenken.

De Super Bowl is een ingewikkeld fenomeen. Commercials lijken lukraak achter elkaar te worden geplaatst. Er wordt zoveel reclametijd verkocht dat er niet eens ruimte is voor een bumpertje tussendoor. De ene 5,5 miljoen dollar commercial loopt zo over in de andere. En dan beginnen ze ook nog eens steeds vrij onverwacht als er weer een time-out wordt aangevraagd.

Op een afstandje lijkt het alsof ‘erbij zijn’ vooral belangrijk is. Heel veel hype dus. Maar nogmaals, waarom onthou ik de ene spot wel, en de andere niet?

Uiteindelijk kwam ik tot 5 redenen, noem het trendjes:

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

De meest populaire commercials van de SuperBowl hielden de verhaallijn lekker eenvoudig, en juist dat viel op in al het visuele geweld. Smaht Pahk was heel populair, de Haagse Harry van de USA, niet meer dan een paar lui die een zelf-parkerende Hyundai becommentariëren. Google was ook slim simpel. Hoe technologie ook kan helpen om de liefde van je leven niet te vergeten. Lief, herkenbaar, ongetwijfeld veel waterige ogen.

Waarom nostalgia & heel veel bekende gezichten?

Als het niet zo vaak meer gebeurt dat iedereen samen voor de buis zit, is het extra lekker om samen iets te herkennen. Zeker als er zoveel impulsen op je af worden gevuurd. Dus deed Jeep Groundhog Day nog eens over, met Bill Murray zelf natuurlijk. Hij luistert dus blijkbaar toch wel eens zijn voicemail af. MC Hammer was er ook voor Cheetos Popcorn, stiekem ook best grappig.

Waarom absurd helpt?

Jason Momoa heeft hele blauwe ogen en hele grote spieren. Totdat hij die spierbundels thuis lekker uittrekt, ‘want thuis kun je helemaal jezelf zijn’. Ik zag hem voor het eerst op de avond zelf en moest erg lachen. Verrassend - en ook in een volle sports bar impactvol. Zoals Skittles ooit dorpsgenoten met hele grote armdrukspieren liet zien, vergeet ik deze ook niet snel.

Waarom maar liefst vier elektrische auto’s?

Misschien wel het belangrijkste van de Super Bowl is laten zien dat je iets serieus neemt. ‘Een boodschap aan Amerika’, zoiets. Waarschijnlijk daarom waren er maar liefst vier automerken die hun elektrische modellen introduceerden. Porsche, Audi, Ford Mustang en zelfs een eHummer: alsof ze samen wilden beklèmtonen dat er zelfs in tijden van Trump licht aan de horizon is.

Waarom ik volgende keer toch weer kijk?

Laten we eerlijk zijn: de Super Bowl komt op geen enkele manier in de buurt van een EK-finale met het Nederlands elftal. Maar het is praktisch het enige moment in het jaar waarop reclame nog echt nieuwsgierig maakt. Het is de barometer van onze industrie. Dus, Super Bowl 2021: waarom ook niet?

Bekijk hier 47 Super Bowl-commercials die Adformatie op een objectieve rij heeft gezet.