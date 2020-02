Vooruitblik op Super Bowl 2020: 'Even geen TV-reclame met bijsluiters'

Eind van de zomer 2019 ben ik naar New York verhuisd om extra energie te kunnen geven aan SuperHeroes in New York. Geen verkeerde stad om een tijdje in te wonen, en het laat me ook weer lekker fris naar ons vak kijken. Wat een industrie is het hier. De murals van Colossal Media zijn niet zonder te fotograferen te passeren, de metro’s zijn een oneindige bron van inspiratie en zowat ieder zichzelf respecterend merk heeft wel een pop-up shop waarin je je heel goed vermaakt.

Tegelijkertijd vind je in Amerika ook het beste bewijs dat de ouderwetse TV kijker langzaam stervende is. Het gros van de TV-spotjes gaat over geneesmiddelen, inclusief een hele lange reeks waarschuwingen over jeukende of dodelijke bijwerkingen, natuurlijk met een dikke glimlach gepresenteerd.

Totdat het Super Bowl-tijd is!

Plots is er weer volop verwachting: Zondag 2 februari, 18.30. Spanning niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de halftime show en natuurlijk de commercials. Televisie op z’n best: humor, emotie, celebs, politiek, pattriottisch, duur, en natuurlijk lekker veel discussie. Want wie wint de strijd om de Super Bowl commercials? Hier alvast een paar opvallende opwarmers, die al verschenen zijn.

1. Turbotax - All people are tax people

Je start met een simpele belastingteruggave, en dan begint het feestje. Turbotax maakt belasting pas echt leuk - al jarenlang. Dit keer met een hele lange How To-video met een soort MC Hammer-achtig TikTok dansje. Ik moest er in ieder geval erg om lachen en het is ook nog eens heel erg slim gedaan.