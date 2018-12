Triodos Bank roept op andere keuzes te maken via ‘tegengifjes’

David Snellenberg van Dawn geeft aan dat deze campagne een trendbreuk is met vorige campagnes. ‘Voorheen gingen we uitvoerig en verdiepend in op thema’s, maar deze campagne is gemaakt voor een breder publiek dat crossmediale campagnes sneller decodeert. We lanceren de tegengifjes op alle kanalen en in alle formaten om overal te proberen de inertie te doorbreken. Uiteraard met de typische Triodos Bank-afdronk. We dringen geen keuzes op, maar laten die bij ons nogal kritische publiek. Dat is ook in het verleden een succesformule geweest om de groei van de bank te realiseren.’

Maud Pinckers, hoofd marketing bij Triodos Bank Nederland: ‘Wij geloven dat de wereld en de economie pas echt gaan veranderen als er radicale keuzes gemaakt worden. Die keuzes moet je niet opdringen maar aanmoedigen, en dat proberen we als Triodos Bank altijd te doen. Het bewustzijn begint er te komen, nu is het tijd om daad bij veelbelovende woorden te voegen.’