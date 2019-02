Zo kwam campagne #carnavalvrij tot stand: ‘Wij wonnen 2 SpinAwards en 6 Lovies’

Wat levert het winnen van een gouden SpinAward-ring op voor het bureau? Wiese: ‘SpinAwards staan voor het beste digitale werk. Het is een bewijs dat je als bureau goed bezig bent. Het levert ook publiciteit op; je komt bijvoorbeeld in Adformatie.’ Blauw Gras is dan ook het afgelopen jaar flink gegroeid: ‘We hebben nieuwe mensen aangenomen en onder andere McDonald’s en de Nederlandse Loterij als account erbij gekregen.’

Het inzenden van een case kost 295 euro per categorie. ‘Deze investering is het zeker waard’, zegt Wiese vastberaden. ‘Genomineerd worden is ook leuk voor je klanten; je gaat samen naar de uitreiking. Deze ervaring is niet in geld uit te drukken.’ Voor wie zich wil aanmelden voor de categorie 'social' heeft hij een tip: ‘Het werk moet vooral interactie en engagement stimuleren. Dat is bijvoorbeeld bij campagnes met influencers vaak niet het geval.’

Werk insturen? Tot en met vrijdag 28 februari 2019 kunnen bureaus, producenten en opdrachtgevers hun beste digitale werk inzenden via deze link.