Matt van Voorst (Dept): ‘Tijdens de SpinAwards ontving ik visitekaartjes op het toilet’

De awardshow heeft speciaal voor studenten een Young Talent programma. Leerlingen kunnen hieraan meedoen door een digitaal idee te pitchen. De jury kiest het winnende team dat doorgaat naar de finale. Voorafgaand aan de grote uitreikingen doen de studenten mee aan een tweedaags programma vol coaching- en netwerkmomenten. Van Voorst stond maar liefst tweemaal in de finale. Hij denkt er met nostalgie aan terug.



Hij verbleef, samen met andere deelnemers, in een Amsterdams hostel boven een coffeeshop – zullen ze met rode ogen hun pitch hebben voorbereid? Hij heeft ook meegedaan aan een contest van Knab, hoofdsponsor van de Spin. (Deze wedstrijd vindt dit jaar ook weer plaats halverwege april). Van Voorst: ‘We moesten voor Knab een concept bedenken waardoor de bank meer verzekeringen kan verkopen. Wij zijn met de hoofdprijs ervandoor gegaan: 5 duizend euro om ons idee uit te werken.’ Uiteindelijk is er niet veel van hun concept terechtgekomen: ‘We hadden te weinig tijd.'