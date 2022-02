Patta-oprichter Edson Sabajo eerste gastvoorzitter nieuw ADCN-bestuur

In de nieuwe opzet van het bestuur bepaalt de jaarlijks wisselende gastvoorzitter het thema voor ADCN (de Nederlandse Club voor Creativiteit). De medeoprichter en -eigenaar van het internationaal toonaangevende streetwear label Patta zal dit jaar de leden van ADCN inspireren met zijn visie op creativiteit. Het thema van Sabajo wordt binnenkort bekend gemaakt.

Sabajo heeft met Patta een internationale community gebouwd op gebied van ondernemerschap, design, streetwear, muziek, kunst, sport en educatie. Gedurende het jaar wordt het thema van zijn keuze in verschillende activiteiten van de ADCN doorgevoerd. Onder meer het publiceren van een essay, het hosten van een inspiratiedag rond het thema, het organiseren van een competitie met een speciale jury en President’s Award rondom het thema, en het leiden van een Masterclass tijdens Dutch Creativity Festival.

Creativiteit is zoals hiphop

Sabajo: 'ADCN vertegenwoordigt alle creative people. Die van niets iets kunnen maken. Creativiteit is niet alleen dingen maken, maar ook verhalen vertellen, het bouwen van een business, het bouwen van bruggen tussen verschillende communities. Het is zoals hiphop. Hiphop is de cornerstone van mijn bestaan, maar ook de rode draad in ons bedrijf. Het is misschien wel de meest creatieve vorm van expressie en vormt een basis voor heel veel bedrijven en gemeenschappen, zonder dat ze het doorhebben.

Zoals Grandmaster Caz zegt: "Hip hop didn't invent anything. But hip hop reinvented everything." Met ADCN wil ik zorgen voor kruisbestuiving en gesprekken. En tools geven aan de jongere generatie. Each one teach one. Being creative with a hip hop no nonsense state of mind. Peace, unity, love, while having fun.'

Liza Enebeis, co-chair ADCN: 'Edson’s niet aflatende positieve houding, interdisciplinaire werkmethodes en focus op community building is voor ons een bron van inspiratie. We zijn waanzinnig trots dat Edson, met alles waar hij voor staat, samen met ons verder bouwt aan ADCN’s creatieve groei.'

Nieuwe educatieve missie

ADCN’s nieuwe bestuur – met de nieuwe leden Jouke Vuurmans, Chee-Han Kartosen-Wong, Gijs Determeijer, Mark Vernooij en Dymphie Braun – gaat werken aan de nieuwe educatieve missie van ‘creatieve groei’. De ontwikkeling van creatieve mensen en creatieve ideeën die positieve impact maken op de samenleving. Voor de wereld van commerciële communicatie doet ADCN dat met de Club ADCN en ADCN Academy programma’s. Met Dutch Creativity Awards en Dutch Creativity Festival viert en presenteert ADCN ook creativiteit uit andere disciplines en sectoren.

