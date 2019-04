Edward Knol is nieuwe managing director van Born05

Vanuit Born05 zijn recent twee nieuwe bedrijven opgezet, Newborn Ventures en Airborne, respectievelijk een bedrijf dat zich bezighoud met investeren in startups en een bureau dat zich toelegt op de innovatieve voice markt. IJzermans zal zich voornamelijk op deze nieuwe onderdelen richten, terwijl Edward Knol met creatief directeur Dennis van Vugt de dagelijkse leiding voert over Born05.

Knol kan bogen op een kwart eeuw ervaring in de wereld van marketing in media. Hij zette als GroupM-bestuurslid Maxus Nederland op, wat later overging in Wavemaker. Knol over Born05: “Ik geloof dat dit het bureau van de toekomst is en daar wil ik graag aan meebouwen.