Frieda Ulsamer de Waard heeft genoeg van bureauwereld en vertrekt bij Kokoro

De taken van Frieda Ulsamer de Waard worden overgenomen door Merlijn van Vliet, een van de oprichters van Kokoro Amsterdam. Hij prijst de ‘enorme bijdrage’ van Ulsamer de Waard aan het bureau.

Kokoro gaat nu een nieuwe fase in, aldus Van Vliet'Daarin blijven we ons richten op waar we goed in zijn: positionerende merkcampagnes. Maar ook gaan we experimenteren met nieuwe vormen van onze dienstverlening. Verder zoeken we meer de samenwerking met de bedrijven uit het MakerStreet-netwerk, waar we vanaf januari bij zijn aangesloten.’