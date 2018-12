Ook Keith Weed, de cmo van Unilever, maakt zijn vertrek bekend

Tegen het Britse Campaign liet de scheidende cmo weten ‘een ontzettend leuke tijd met het bedrijf gehad’ te hebben, met een reeks van functies in verschillende landen. Weed speelde als marketeer bij Unilever een belangrijke voortrekkersrol in de branche. Dit jaar nog ging hij voorop in de strijd tegen fake volgers. Ook riep hij digitale platforms als Facebook en Google om stappen te nemen die het consumentenvertrouwen verbeteren door 'giftige' content te bestrijden.