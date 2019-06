Deze student helpt dyslectische kinderen met een digitaal spelletje

Ze wil Mazehunter het liefst in samenwerking met een partij lanceren. ‘Een SpinAward-jurylid dat bij Dela werkt, toonde ook interesse. Dat had ik niet verwacht van een uitvaartverzekeraar. Maar wat blijkt: Dela is geïnteresseerd in spelletjes voor grootouders en hun kleinkinderen.’

Zodra ze haar diploma op zak heeft, wil ze zich volledig op Mazehunter storten. ‘Je kan het spel en de doelgroep zoveel breder trekken. Iedereen zit tegenwoordig vastgeplakt aan zijn smartphone. Met Mazehunter wil ik alle kinderen stimuleren om vaker fysieke spelletjes te doen. En voor iedereen, niet alleen voor spelers met dyslexie, is het mooi meegenomen dat ze hun fijne motoriek trainen.’