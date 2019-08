Drie vrienden gebruiken hennep… voor duurzame sportkleding

De drie maten begonnen het merk vanuit een boerenschuur. Ervaring met kleding hadden ze niet, maar ze ‘vullen elkaar goed aan’. De Groot doet de marketing, Hashemzadeh de productie en Boerkamp is het creatieve brein. De heren dachten dat ze het merk binnen drie maanden wel eventjes konden optuigen, maar het duurde anderhalf jaar.

Het produceren van de eucalyptusshirts liep op rolletjes, maar de hennepshirts bleken veel lastiger dan verwacht. ‘Die techniek is nog niet zo ver hier in Europa’, legt De Groot uit. Dat komt vooral door de drugswetgeving. Na de Tweede Wereldoorlog werd hennepteelt in het westen verboden, waardoor alle innovaties op het gebied van hennep stilstonden. De plant werd hier vooral bekend om een dikke jonko mee te draaien in plaats van een duurzaam product. Wel zijn er een paar fabrieken in het Oost-Europa, waar de vrienden ook zijn geweest, maar dat liep uit op een fiasco. ‘Hun focus lag op het maken van akkerzeilen van hennep en kleding was bijzaak. Daardoor was het voor hen lastig om een goede kwaliteit te leveren.’

Voor kwalitatieve hennepkleding moesten zij verder kijken, en vonden een partij in China; een land dat veel verder is op het gebied hennepteelt voor kleding. De Groot verklaart: ‘Daar is het nooit verboden geweest.’ Een van de grootste uitdagingen in China is het vinden van de juiste fabrieken met ethische werkomstandigheden. Als groene ondernemer wil je natuurlijk niet dat een duurzaam product wordt in een slavenfabriek. ‘We hebben heel goed gekeken naar de werksituatie van arbeiders.’ Hij benadrukt dat de Chinese partij een ethisch beleid en de juiste certificaten heeft. Waar worden de eucalyptuskleding eigenlijk gemaakt? ‘Dichtbij huis, in fabrieken in Oostenrijk en Portugal.’