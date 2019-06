Regisseur Thessa Meijer: ‘Ik wil dingen maken die een tikkie vreemd zijn’

‘Dromerig, magisch en een humoristische ondertoon.’ Zo omschrijft regisseur Thessa Meijer haar stijl. ‘Ik vind het leuk om een wereld te laten zien die afwijkt van het dagelijks leven.’ Dat is terug te zien in haar film The Walking Fish, waarmee ze de Special Jury Price en goud in de categorie Short Film won bij de Young Director Award in Cannes.

Het idee is in Japan geboren, vertelt Meijer. Ze deed mee aan een ‘artist in residency’ (een buitenlandprogramma) om een film te maken over Saga, waar zij verbleef. Vooraf deed ze onderzoek en ontdekte ze een vissoort die haar mateloos intrigeerde: de mutsugorou. Die leven in moddervlaktes en staan symbool voor de regio. The Walking Fish vertelt het verhaal over deze vis, die uiteindelijk een mens, om precies te zijn een meisje, wordt.

De transformatie gaat niet zonder slag of stoot. Zodra hoofdpersoon Mutsumi verandert, krijgt ze te maken met de druk die de wereld van vandaag kenmerkt. Carrière maken, mooi zijn, liefhebben; de film beschrijft haar struggles op komische wijze.