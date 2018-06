Volkskrant-journalist Martijn van Calmthout wordt hoofd communicatie bij Nikhef

Wetenschapsjournalist en schrijver Martijn van Calmthout wordt met ingang van 1 september hoofd communicatie van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef. Met zijn komst versterkt Nikhef zijn bestaande communicatieteam. Van Calmthout wil zich richten op het breder bekend maken van Nikhefs hoog aangeschreven onderzoek naar de fundamenten van het universum.Van Calmthout (Eindhoven, 1961) studeerde natuurkunde in Utrecht. Hij was meer dan een kwarteeuw als wetenschapsredacteur verbonden aan de Volkskrant, lange tijd als chef wetenschap van die krant. Hij schreef over de ontwikkelingen in met name de exacte wetenschappen, met veel oog voor de menselijke alledaagse kant van het wetenschapsbedrijf. Daarnaast publiceerde hij een reeks succesvolle populair-wetenschappelijke boeken, maakte voor de NTR radioprogramma’s over wetenschap en is gastheer van het maandelijkse KennisCafé in De Balie in Amsterdam.