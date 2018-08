Albert Heijn stunt met primeur Fifa 19 Champions Edition

De EA Sports FIFA 19 Champions Edition voor PlayStation 4 is vanaf vandaag te bestellen op ah.nl/fifa19. De levering bij de klanten vindt plaats op dinsdag 25 september, drie dagen voor de officiële releasedatum.

Vanaf 28 september is de standaard editie van het het spel ook verkrijgbaar bij 650 Albert Heijn-winkels. De verkoop in de winkels is de eerste stap in een samenwerking tussen EA en AH.

Dirk Scholing, Country Manager Benelux bij Electronic Arts: ‘Naast het aanbieden van de producten in de winkels, heeft Albert Heijn een sterk online platform dat perfect aansluit op onze strategie voor de toekomst.

Marit van Egmond, commercieel directeur Albert Heijn: ‘Naast de dagelijkse boodschappen willen we onze klanten verrassen met producten en diensten zoals schoolspullen, tickets voor dagjes uit en nu ook games. We vinden het daarom fantastisch dat we FIFA 19 als enige supermarkt kunnen aanbieden.’