Bye, bye, Hudson’s Bay

Wil je deze doelgroep aanspreken, dan is een onderscheidende positionering een absolute voorwaarde. Een opvallend inzicht in Gen Z bijvoorbeeld, is dat aankopen van tweedehands kleding binnen tien jaar groter zijn dan de fast fashion aankopen van nu (Thredup’s 2019 Resale Report). Van alles hebben ze in principe genoeg, maar ze zijn er gevoelig voor als iets bijzonders kan worden omgevormd tot een aantrekkelijke experience.

Daar ligt een kans, zeker als je bedenkt dat Hudson’s Bay vanaf de start niet de last hoefde torsen van historie. Of zoals Peter Hinssen dat noemt, de last van de SOY (Shit Of Yesterday).

Succes kun je niet kopen, zelfs niet met zoveel kapitaal als Hudson’s Bay Eens te meer wordt duidelijk dat succes begint met het begrijpen van de behoeftes van je doelgroep en het maken van strategische keuzes. Strategie is kiezen en kiezen is verliezen. Je houden aan die keuzes zorgt voor een duidelijke positionering. Alles doen is geen optie.