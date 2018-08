Wehkamp voorziet app van augmented reality

De gebruiker kan zien hoe de gewenste bank in je eigen woonkamer staat en deze gelijk kopen. Met de camera op de telefoon kan de app-gebruiker de woonkamer scannen. Vervolgens is het een kwestie van het selecteren van een model en deze virtueel in het beeld van het scherm plaatsen. Hierdoor lijkt het alsof het meubelstuk daadwerkelijk in de woonkamer staat. Hoewel er al meer woonretailers zijn die AR toepassen, is Wehkamp naar eigen zeggen de eerste die alles in dezelfde app combineert: rondkijken, virtueel plaatsen en kopen. De augmented reality (AR) functie is sinds vandaag beschikbaar in de Wehkamp-app. In eerste instantie is deze alleen beschikbaar voor iPhone en voor Wehkamps eigen Torino-lijn. In de loop van het jaar zullen meer meubels volgen.

Ruim de helft van de aankopen bij Wehkamp wordt inmiddels mobiel gedaan. Ook het aantal gebruikers van de Wehkamp-app. Volgens Joost van Hilten, chief product officer van Wehkamp, gaf het afgelopen jaar een toename te zien met ruim 75% van het aantal app-gebruikers. 'We investeren op dit moment volop in de verdere groei en ontwikkeling van onze app. De uitbreiding met een AR-feature is daar onderdeel van.'