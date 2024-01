Leanne Hermans over 'ouwe meuk, nieuwe ideeën' en haar geloof in contentmarketing voor owned media

Deze week was Leanne Hermans, Head of Content bij communicatie- en contentmarketingbureau Matter (voorheen MPG.today) en lid Raad van Advies van The Good Roll | B Corp, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hermans over haar week: 'De allerbeste content maken om mensen te bereiken en raken is wat mij drijft in m’n werk. Verhalen maken die blijven hangen in allerlei vormen van content. Gedreven door data, actualiteit en 24/7 voelsprieten in de maatschappij om te weten wat er echt leeft. Waar schuurt het, welke zorgen hebben mensen, waar maak je mensen echt blij mee. Inspiratie haal ik overal vandaan, vooral ook op onverwachte momenten.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Straatfotografie - 'De wereld zou een stuk mooier zijn als mensen meer naar elkaar omkijken en glimlachen'

'Meegluren in het leven om me heen. Ik heb het nodig om tot inzichten en inspiratie te komen. Het liefste doe ik dit op straat, op een terras al kijkend naar mensen om mij heen. Onverwachte gespreken met onbekenden. Een glimlach. Ik knap ervan op, geeft me energie.

De wereld zou een stuk mooier zijn als mensen meer naar elkaar omkijken en glimlachen. Helaas gun ik mezelf vaak weinig tijd om gewoon zonder haast of zonder doel op straat te slenteren of op het terras te zitten. Daarom ben ik ook dol op het werk van bekende straatfotografen, kunstenaars, zoals Garry Winogrand en Ed van der Elsken. Hoe zij een moment, een verhaal in beeld krijgen. Fascinerend! Ooit hoop ik nog een originele print te kunnen bemachtigen maar nu ligt mijn bureau vooral vol met fotoboeken van deze fotografen.'