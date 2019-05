Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds kort iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Safi Graauw, oprichter en Head of Creative Content van These Cavemen en onlangs uitgeroepen tot Jonge Haan, curator. Graauw is simpel gezegd gefascineerd door de veranderende maatschappij en het feit dat merken hem nauwelijks bereiken. Hij hoopt die kloof te dichten.

Hier de 5 bijdragen van Graauw:

1. Creëer vanuit de samenleving, niet vanuit een merk

Voor mij is creativiteit niet enkel een vorm van persoonlijke expressie. Creativiteit heeft de eigenschap en kracht sociale consensus op een ontegenzeggelijke manier bloot te leggen. Als een creatief idee met een sociale boodschap resoneert in het hart van de samenleving is de creatie niet alleen een succes, maar is de consensus over het onderwerp een niet-negeerbare waarheid, die verder gaat dan soevereine persoonlijke voorkeur.

Met zijn Grammy winnende album To Pimp a Butterfly en thema’s als ongelijkheid, institutionele discriminatie en depressie vindt Kendrick Lamar gehoor in een gemarginaliseerde gemeenschap én ver daarbuiten. Op dit album staat mijn favoriete nummer: “How Much A Dollar Cost” (dat overigens ook op de lijst van president Obama’s favorieten in 2015 stond, just saying). Hier wordt het beeld van een innerlijk dilemma geschetst waarbij Kendrick in zichzelf twijfelt over het geven van 10 rand, omgerekend een dollar, aan een dakloze. Onder het dak van een Zuid-Afrikaans pompstation ontkomt hij niet aan zijn egoïsme en bekoopt dit vervolgens met zijn ziel.

Met behulp van noemenswaardige jazz muzikanten als Robert Glasper en Thundercat belichaamt Kendrick de kern van een relevant sociaal keuzedilemma van deze tijd en creëert op basis daarvan werk dat binnen de samenleving doorklinkt. Iets wat in het reclamevak nog vaak ingevuld wordt door middel van onderzoek en data. Als creatieven niet vanuit een merk naar de samenleving kijken, maar vanuit de samenleving naar een merk is het mogelijk om, in combinatie met data, de resonantie werkelijk te vergroten.