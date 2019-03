Safi Graauw (Jonge Haan): ‘Bureaudirecteuren hebben een jaren 90-mentaliteit’

Een merk moet dan ook een grotere rol gaan spelen in de samenleving, vindt Graauw. Een opvallende uitspraak, want op dit gebied zijn voor- en tegenstanders. Criticasters zijn ervan overtuigd dat consumenten niet zitten te wachten op politieke boodschappen in reclames voor commerciële doeleinden. Ze halen standaard Gillette en Pepsi als voorbeeld aan - campagnes die zijn overspoeld met kritiek van het publiek. Voorstanders vinden juist dat merken het goede voorbeeld moeten geven door zich maatschappelijk uit te spreken. De Just do it-campagne van Nike, met Colin Kaepernick in de hoofdrol, is voor deze groep het roemrijke voorbeeld.

Ook Graauw sluit zich bij de laatste groep aan. Hij is ermee eens dat Gillette en Pepsi de plank gruwelijk hebben misgeslagen. ‘Deze campagnes waren gewoon niet oprecht, als je zoiets maakt, dan moet het wel aansluiten bij je merk en strategie. Een dialoog over zulke zware onderwerpen start je niet met één campagne.' Maar afgezien van deze 'blunders' vindt hij dat merken zich meer met dit soort thema's moeten bezighouden. ‘Ik zie dat bureaus nog veel te weinig hierover praten. Misschien durven ze het niet? Maar consumenten, vooral de jongere generatie, hebben daar wel degelijk behoefte aan. Zij kiezen tegenwoordig producten die aansluiten bij hun ideologie. Zij besteden hun euro’s veel liever aan een merk met een bewustzijn over onze wereld.'

De 30-jarige heeft deze visie tot zijn missie gemaakt: ‘Het ging mij niet om het halen van de prijs. Het is een eer, begrijp me niet verkeerd, maar ik wil de industrie vooral een maatschappelijke boodschap meegeven vanuit mijn achtergrond. En die kans benut ik. Ik hoop dat ik de rest van de reclamewereld zo ver krijg om met mij mee te bouwen aan een ommekeer.’