Dit zijn de favoriete straatkunstwerken van Frankey (Frank de Ruwe, Natwerk)

Hoe is het allemaal begonnen? Als student was hij al druk bezig met straatkunst. Hij begon met sjabloon spuiten, daarna ging hij aan de slag met stickers en vervolgens objecten plaatsen. Toen zijn kunst een paar jaar geleden werd opgepakt door de media, ging het hard. De Ruwe: ‘Ik had een levensgroot beeld van een man in een sauna bij het Weteringscircuit geplaatst. Het beeldje zat te dampen boven de toen nog in aanbouw zijnde Noord-Zuidlijn. De media hebben hierover geschreven en ik dacht: dit is best leuk om te doen, en ben ermee doorgegaan. Het Parool laat nu elke week een kunstwerk van mij zien, daar ben ik heel blij mee. Laatst kreeg ik van de redactie een reactie doorgestuurd van een oma die elke week met haar kleinzoon naar mijn objecten fietst. Dat vind ik super tof.’