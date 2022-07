Emma Branderhorst: 'Vandaag fotografeerde ik de hele dag mijn Opa Marius en Oma Nini op de camping'

Deze week was Emma Branderhorst, regisseur bij Pink Rabbit en recent Cannes Lions Young Director Award-winnaar, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Branderhorst over haar week: 'Omdat ik op dit moment met twee nieuwe filmprojecten bezig ben*, merk ik dat al mijn voelsprieten open staan en ik de ruimte heb in mijn hoofd om geïnspireerd te worden. Heel leuk om daarom juist nu gevraagd te worden voor Pick of the Week. Ik neem jullie deze week graag mee in alles wat ik tegenkom wat mij inspireert en waarom.

Ik kan door veel dingen geïnspireerd raken, van een film die mij ontroert of een krantenartikel over een maatschappelijk probleem. In mijn werk (fictief en commercieel) hou ik mij voornamelijk bezig met een realistische weergave van de werkelijkheid. Alledaagse verhalen of problemen die er wel zijn, maar nog niet zoveel aandacht krijgen, verteld vanuit verschillende perspectieven. Voor mij is oprechtheid van verhalen en mensen heel belangrijk. Ik hoop dat mijn inspiraties jullie ook weer inspireren!'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. De regisseur heeft echt gedacht ‘less is more’

'Omdat ik filmmaker ben, begin ik mijn Pick of the Week met een film. Ik heb er twee gezien dit weekend (Nowhere Special & Hit the Road), maar Nowhere Special spatte er uit voor mij.

Deze prachtige film is echt een film die ik zelf zou willen maken. Het is een super-realistisch drama zonder al te veel sentiment. De film vertelt het verhaal over een ernstig zieke vader John en zijn zoontje Michael. John zoekt een nieuw adoptie-adres voor zijn zoontje van 3. Een verhaal over leven en dood.

Wat ik zo bijzonder vind aan deze film is dat de film heel klein en dichtbij de hoofdpersonages blijft. De regisseur heeft echt gedacht ‘less is more’, en dit is ook een zin die ik zelf altijd toepas in mijn werk. Het drama van deze film zit hem helemaal in de personages en het verhaal. Het camerawerk is rustig en observerend; soms wat slordig, maar dit draagt bij aan het realisme. Je krijgt echt het gevoel van een slice-of-life, we komen als kijkers kort langs in het leven van deze personages. Geen rond verhaal, met een duidelijk begin en een happy end.

Na het zien van zo’n film kan ik direct weer reflecteren op mijn eigen scripts. Wat werkt en wat werkt er niet in deze film? Hoe kan ik dit toepassen in mijn eigen verhaal? Tip dus!'