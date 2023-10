Johan Kramer maakt film over ‘textielvisionair’ Borre Akkersdijk voor CreativeNL

Johan Kramer van productiemaatschappij Holy Fools volgde de ontwerper en oprichter van BYBORRE de afgelopen maanden voor de eerste [film] in een reeks korte films over de Creative Thought Leaders van CreativeNL, met als titel: Celebrating Dutch Creativity.

Tijdens zijn keynote-presentatie voor CreativeNL in de Effenaar in Eindhoven tijdens Dutch Design Week afgelopen vrijdagavond sprak Borre Akkersdijk: ‘Veertien jaar gelden droomde ik ervan om een machine te maken die het mooiste, betaalbare duurzame textiel voor iedereen kan maken. Dat is gelukt – en het proces is 100% transparant. Maar ik ben erachter gekomen dat je er dan nog niet bent. Je kunt nog zo creatief, vindingrijk, ambitieus en optimistisch zijn, als je geen toegang krijgt tot een systeem, kun je het niet veranderen. Dat is mijn oproep, mijn boodschap vanavond namens CreativeNL en alle creatieven aan industriën: geef toegang! Dan pas kunnen we écht het verschil maken. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds geloof en optimistisch ben en voor het allerhoogste ga.’

Maximale creatieve vrijheid

‘Klant’ Simone van Bennekom, hoofd programma CreativeNL*: ‘Toen wij Borre benaderden, stond hij heel erg voor open voor een samenwerking, op één voorwaarde: dat we op z’n minst Johan Kramer zouden polsen of hij de film wilde maken. Er was één probleem: wij hebben niet de budgetten van Nike of Albert Heijn – wij werken met publiek geld. Wat wij Johan (en Borre) wel konden bieden, was maximale creatieve vrijheid. Behalve dat dat vaak de sleutel vormt voor het beste werk, heeft zich dat wat ons betreft maximaal uitbetaald. Spoiler alert: de film is te gek.’