Vijf stappen die elk bedrijf moet zetten voor optimale customer experience

Vraag je bedrijven of klanttevredenheid belangrijk voor ze is, krijg je altijd een bevestigend antwoord. De klant is het eindstation. Als die ontevreden is, heb je een probleem. Daarbij komt dat een slechte ervaring een negatief effect op een eventuele vervolgaankoop, niet alleen van de ontevreden klant in kwestie, maar ook van mensen in zijn omgeving.

Het stimuleren van positieve klantervaringen is om die reden een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Elk bedrijf geeft hier op andere wijze invulling aan: van een zo eenvoudig mogelijk aankoopproces (zoals click & collect) tot live supportchat.

Het beeld dat bedrijven hebben van hun eigen dienstverlening, verschilt in de praktijk nogal eens van wat de klant hiervan vindt. Niet zo vreemd, want een succesvolle CX opzetten is uitdagender dan het lijkt. Vanwege de vele stappen in de digitale èn analoge klantreis, heeft de weg naar de ultieme klantervaring veel weg van een lange hindernisbaan