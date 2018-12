Deze webshops genereren de meeste online buzz in 2018

De wereld van e-commerce is volop in ontwikkeling. Voor 2019 zullen trends als virtual reality, spraakgestuurd shoppen en toepassing van chatbots steeds meer een plek krijgen in het landschap. Voorbeelden van Virtual Reality zien we steeds vaker terug in de praktijk. Het virtueel neerzetten van een bank in je woonkamer of het passen van een bril die je online koopt zijn niet meer ondenkbaar. Zeker voor online aankopen kan virtual reality bijdragen aan het managen van verwachtingen bij de consument en daarmee het terugdringen van retourzendingen.

Daar waar spraakgestuurd shoppen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, maar waar in 2019 enorm veel potentie ligt, hebben chatbots al wel een plek in het landschap veroverd. Ze ondersteunen bij sales en marketing, zoals chatbot Cupido van bol.com die werd gelanceerd voor valentijnsdag 2018, of helpen op het gebied van klantenservice. De eerste succesverhalen zijn al bekend: succesvolle toepassing van chatbots leidt tot een verhoogde conversie, verhoging van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid én een daling in de kosten.

