Jongeren bestellen vooral alcohol bij flitsbezorgers, ouderen kant-en-klaarmaaltijden

Je kunt op basis van bestelde producten, timing en bestelfrequentie bijna volledig uittekenen welk consumentensegment het betreft. Immers, je bent wat je bestelt en daar kunnen flitsbezorgers makkelijk op inspelen: als er bijvoorbeeld een DOOH-campagne wordt ingezet, dan zal een visual van kant-en-klaarmaaltijden overdag en in het weekend logisch zijn, terwijl later in de avonduren snacks, frisdrank en alcohol geschikter lijken. Een groot risico voor flitsbezorgers zijn echter incidentele bestellers. Deze groep zou je als flitsbezorger wat meer kunnen aanspreken met bijvoorbeeld zo’n DOOH-campagne die wat meer inspeelt op de situatie en de daar bijhorende behoefte. De flitsbezorger die koploper wil worden in deze markt zal dus vroegtijdig moeten identificeren welke groepen veel potentieel vertegenwoordigen. Maar ook, welke producten signaleren die potentie?

Genoeg (vooralsnog) onopgeloste vragen dus! MeMo² zal je helpen deze black box te unboxen aan de hand van deze veelbesproken onderzoeksreeks over flitsbezorging. Houd dan ook deze pagina in de gaten voor deel 3 over flitsbezorging!

