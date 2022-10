Leeft de folder nog?

In opkomst zijn de folderapps. Het bereikpercentage ligt nog wel een stuk lager in vergelijking tot de papieren supermarktfolder. Het is makkelijk om dit als tegenvallend te beschouwen. Maar het kan weldegelijk voor supermarkten een effectief instrument zijn om nieuw marktaandeel aan te boren. De (toekomstige) positie van dit type dienstverleners blijft interessant, zeker in tijden van recessie.

De folderapps zullen wel moeten doorgroeien in bereik en gebruiksfrequentie om strategisch ook echt interessant te zijn/blijven voor de Nederlandse supermarkten. Dit betekent dat apps zoals Reclamefolder.nl, Allefolders.nl en Folders.nl flink moeten gaan investeren om de gebruiksaantallen te doen laten stijgen. We verwachten dan ook meer samenwerking tussen deze apps en/of consolidatie in deze markt.