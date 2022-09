Nederland doet de boodschappen met de app in de hand

Supermarkten hebben verschillende middelen om consumenten te bereiken én aan zich te binden. Zo is er natuurlijk de fysieke winkel, de gebruikelijke mediamix en new kid on the block retailmedia. Maar er is meer: supermarkten bieden bijvoorbeeld ook eigen apps aan, waarmee consumenten boodschappen kunnen bestellen, bezorgingen plannen en persoonlijke aanbiedingen kunnen ontvangen. Deze apps bieden zelfs duurzame oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. En dat allemaal via één mobiel platform. Maar welke supermarkten doen dit nou eigenlijk het beste?

Tekst: Ruben Zeevat & Marcel Vogels

In het huidige ecosysteem van de supers is er sprake van een verschuiving richting apps. En dat is niet zo gek, want het brengt verschillende voordelen met zich mee. Maar over welke voordelen hebben we het dan precies?