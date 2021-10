Boukje Taphoorn en de magische combi van technologie, data en creativiteit

Deze week was Boukje Taphoorn, CMO bol.com, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Taphoorn over haar week: 'De rode draad in mijn keuzes is de magische combi van technologie, data en creativiteit. Met humor en duurzaamheid als subthema's.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Lekker speels Groot Speelgoedboek

'Over een maandje is de Sint weer in het land… en vandaag (afgelopen maandag, red.) is het interactieve Grote Speelgoedboek (+ app) van bol.com officieel gelanceerd! Het is en blijft een prachtige combi van tech, data en creatie. Pure magie. Net zo goed voor kinderen als voor de ouders. Dit jaar staat alles in het teken van het Verdwenen Speelgoed Mysterie, een meeslepend en interactief avontuur verhaal waarin kinderen de absolute hoofdrol opeisen als hulppiet.

Heel slim - en vooral lekker speels - worden data getransformeerd in handige verlanglijstjes, die weer veilig gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld opa of oma. Een boek plus app die de stokoude Sint een beetje bij de tijd houden. Laat dat maar aan ons over.'