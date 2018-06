Duurzaam verpakken is meer dan bestrijden van plastic soep

door Frank Nas

De aanwezigheid van plastic in verpakkingen is van invloed op ons aankoopgedrag. Vier op de tien Nederlanders kiest in voor het schap in de supermarkt voor de producten met het minste plastic. Voor marketeers van fmcg-producten, is het dus zaak om in te zetten op het ontwikkelen van verantwoorde verpakkingen. Daarbij is het wel zaak om naar het hele plaatje te kijken. Verduurzaming van de verpakking hoort niet alleen te gaan over het bestrijden van de plastic soup.

Merkfabrikanten staan onder druk, de marges worden steeds kleiner. Zichtbaarheid in het schap is cruciaal en marketeers kijken al snel aan een nieuwe verpakking. Een logische gedachtegang, maar zichtbaarheid is niet het enige waar je op behoort te letten bij het ontwikkelen van een verpakking. Een verpakking beschermt de inhoud, maar levert ook een wezenlijke bijdrage aan de brand story.



Lifecycle verbeteren

Verpakking kan de levensduur van producten verlengen wat de afvalberg kan verkleinen. Maar denk ook aan hergebruik of efficienter transport. Duurzaam design kan aanzienlijke milieuwinst realiseren. Met de nadruk op kan, want bij lang niet elke marketeer is dit top of mind. Een rondvraag langs bureaus die zijn aangesloten bij NEXTpack leert dat marketeers in een design briefing zelden opnemen hoe ze de lifecycle van een verpakking kunnen verbeteren. Goede bureaus zullen pro-actief adviseren over verduurzaming, maar opvallend is het wel.

Het gebruik van plastic in verpakkingen zal tot 2021 wereldwijd met 18 tot 20% groeien. De Europese Commissie vindt dit onacceptabel en heeft bepaald dat eenmalig gebruik van plastic tegen 2025 niet meer kan. In plaats daarvan moeten we al het plastic opnieuw gebruiken of recycleren. Klinkt als toekomstmuziek? Misschien, maar een verpakking ontwikkelen kost al gauw een jaar. Dus afwachten is geen goede strategie. Als de concurrentie met een innovatieve, duurzame verpakking een beter verhaal vertelt, loop je flink achter de feiten aan.

Voorsprong nemen met verpakking is waar het om gaat. Neem een merk als SEEPJE. Dat verkoopt niet alleen een milieuvriendelijk wasmiddel: de verpakking is gemaakt van gerecycled HDPE-plastic dat er niet alleen opvallend vrolijk uitziet maar ook nog eens goed stapelbaar, waardoor de schapruimte efficiënt wordt gebruikt en de transportkosten laag zijn. Een mooi voorbeeld van hoe product- en merkwaarden dankzij de verpakking op logische wijze bij elkaar komen.



Waarde toevoegen voor de consument

De verpakkingsindustrie investeert momenteel volop in duurzaamheid. Dat gebeurt dor CO2-uitstoot in te verminderen en het percentage recycling te verhogen, maar ook door te zoeken naar nieuwe materialen. Dat hoeft niet altijd over baanbrekende innovaties te gaan. Een eenvoudig voorbeeld is het ontwikkelen van verpakkingen die consumenten graag bewaren. Zo verover je niet alleen plek om het schap, maar ook een vaste plek in huis. Een mooi vormgegeven fles die dienst doet als waterkan of een hersluitbare verpakking die ook na het originele gebruik nog handig is.

Dat biedt ook mogelijkheden om met de verpakking een positieve boodschap te communiceren. Op die manier laat je zien dat je als merk je verantwoordelijkheid neemt. Als mensen die boodschap missen, sla je de plank mis. Per slot van rekening gaat packaging design gaat niet alleen over het omhulsel, de verpakking is de uitgelezen plaats om je merkwaarden te etaleren. Wees je ervan bewust dat strengere regelgeving op het gebied van gebruik van plastic in verpakkingen eraan zit te komen. Dat betekent dat er nu een kans is om de concurrentie een stap voor te zijn: met een nieuwe uitstraling en een goed verhaal voor een schoner milieu.



Frank Nas is voorzitter van brancheorganisatie BNO NEXTpack