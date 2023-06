Deze week was Deze week is Alizée (Nicole) Bollen, tot voor kort creatief bij AMARU en oprichter van inclusive design studio Aé, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Bollen is Belgisch-Congolees en groeide op in Tanzania. Ze studeerde product design aan de Haagsche Hogeschool en woont sinds 6 jaar in Nederland.

Zo trapte ze haar week af:

'Beste creatieven: 5 dingen die je jezelf moet afvragen voordat je aan een briefing begint te werken

Maar laten we het eerst over maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben

In een wereld met oneindige creatieve tools heb ik heel veel voorbeelden voorbij zien komen van wat ik snelle creativiteit noem. Ideeën omwille van de buzz, flitsende beelden (om het flitsen) en video's van 10 seconden die op niets anders uit zijn dan omzet genereren.

Sociale verantwoordelijkheid zou alle aspecten van ons leven moeten omvatten, inclusief creatieve output. Vanaf 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geïmplementeerd in de Nederlandse wet, en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt dan een verplicht onderdeel van ieders bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat als je niet direct met cultuur bezig bent of proactief de samenleving in het algemeen ten goede komt, jouw onderneming faalt. We moeten nadenken over de voetafdruk van de content die we creëren - en daarmee wat de consument consumeert. Als je output (als creatief of bureau) niet bijdraagt aan een goed doel, geen frisse ideeën aandraagt die relevant zijn voor cultuur, of geen nieuw, goed verhaal presenteert, is het misschien tijd om je af te vragen: wat maak je eigenlijk? En waarom?

Dus om te beginnen...'

[Hier haar 5 bijdragen:]

1. Bent jij de juiste persoon/zijn jullie het juiste team voor de klus?

'Laten we beginnen met deze moeilijke vraag - misschien één die we onszelf niet al te vaak stellen. Afgezien van het oplichterssyndroom gaat het hier om integriteit. Hoe vaak heb jij er echt over nagedacht of jij een opdracht moet aannemen? Of misschien 'nee' moet verkopen.

Meestal draait het gesprek om de vraag of de klant al dan niet past bij het creatieve team, zelden gaat het erom of het creatieve team bij de opdracht past. Vaak nemen we een project aan op basis van onze vaardigheden, of het nu gaat om grafisch ontwerp, art direction of productie, zonder rekening te houden met onze culturele kennis. Om echte impact te creëren met je output, moet je de culturele nuances, taal en context van de briefing kunnen begrijpen. Je moet kunnen omgaan met en deel uitmaken van die gemeenschap.

Als je iets hiervan mist, is het tijd om creatieven met deze kennis, uit deze gemeenschappen de opdrachten te laten doen; zij begrijpen het.

Of je kunt ze uitnodigen om mee samen te werken... maar daar zal ik later deze week bij een andere vraag specifieker op ingaan.'