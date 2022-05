Jamal Jama over merken die teruggeven aan de doelgroep

2. We are changing the colour of the outdoors

'Flock Together is een vogelspot-collectief uit Londen, voor en door mensen van kleur ('we are changing the colour of the outdoors'). Outdoor activiteiten zijn vaak niet gericht op deze doelgroepen, wat ervoor zorgt dat zij social exclusion voelen. Flock Together verlaagt de drempel voor jongeren van allerlei verschillende achtergronden om kennis te maken met outdoor activiteiten, nieuwe mensen te ontmoeten en rust te vinden in de natuur. Merken als FILA en Uniqlo hebben al samengewerkt met Flock Together. Ik ben benieuwd of dit initiatief in de toekomst zal uitbreiden naar andere landen.'