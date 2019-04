Pasen vier je dit jaar met een virtuele haas

Tijdens de Snap Partner Summit 2019 heeft Snap een flink aantal nieuwe features aangekondigd. De camera van Snapchat is de brug naar interactie, zowel in de app als in de fysieke wereld. Daarom lanceren ze het AR platform Scan waarop developers kunnen ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking met Giphy waarbij er gifjes worden gevonden die passen bij hetgeen voor de camera staat of kan je rekensommen oplossen door ze voor de camera te houden.

Tijdens de summit werd ook duidelijk dat de huidige 400 duizend lenses in totaal 15 miljard keer gebruikt zijn. Er komen Creator Profiles waarmee creators hun lenzen kunnen showen en speciale templates voor handen of het lichaam. Daarnaast komen ze met Landmarkers die bekende gebouwen in AR tot leven wekken. Die zien er nice uit. Bekijk de video the future of lenses.