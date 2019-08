Augmented popcultuur met AR-fashion en -muziek

Na een eerdere aankondiging  wordt LiveView in Google Maps ook uitgerold. LiveView laat jouw route via AR in de echte wereld zien. De grote pijlen staan dus letterlijk in het straatbeeld. Het is niet de bedoeling dat je de hele tijd navigeert via je camera, maar het is vooral voor de momenten dat je er met het 2D-kaartje even niet meer uitkomt. Ik heb het uiteraard uitgeprobeerd (zie onderstaande video) maar het voegde voor mij niet echt veel toe. Maar als we straks onze smartphone in onze zak houden en allemaal een AR-bril op hebben, dan werkt dit te gek. :)