Communicatieprofessionals moeten big data gaan inzetten, maar missen vaardigheden

Uit diepte-interviews met een aantal communicatieprofessionals blijkt dat zij big data zien als een kans om strategischer te worden en de positie van communicatie in de organisatie te verbeteren. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Het persbericht over het onderzoek heeft er een intrigerende, vernietigende zin over: ‘De slagingskans hiervan lijkt af te hangen van de mate van pro-activiteit die de professie op dit gebied kan ontwikkelen. Op dit moment wordt die pro-activiteit nog niet waargenomen.’

Volgens André Manning, directeur van Logeion, laat het onderzoek van Piet Verhoeven zien dat het vak gebaat is ‘bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen’ en de rol van de communicatieprofessionals daarbij.