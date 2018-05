Facebook groeit en Snapchat introduceert Snappables

Meer Snapchat nieuws: de Spectacles 2.0 zijn namelijk uitgebracht! Grootste verschil is dat deze versie van de bril waterdicht is. De nieuwe Spectacles krijgen nieuwe en minder felle kleuren en zijn volgens TechCrunch ook op sterkte te koop. De bril kan naast HD-video's ook foto's maken. Hebben? Dat kan vanaf 3 mei, voor een prijs van 175 euro.

Lekker veel cijfertjes deze week, maar je bent alweer aan het einde gekomen van de #lekkersociaal!

