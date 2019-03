Microsoft lanceert HoloLens 2: Philips is een van de eerste partners

Op het Mobile World Congres (MWC) in Barcelona heeft Microsoft de lang verwachte AR head mounted display HoloLens 2 gelanceerd. De nieuwe HoloLens biedt niet alleen een groter blikveld en grotere hologrammen, maakt herkent ook beter de ruimte waarin de gebruiker zich bevindt en maakt het mogelijk om met je ogen en handen te interacteren met de hologrammen (dus niet meer alleen met specifieke gebaren). Daarbij is hij ook nog eens een stuk lichter en comfortabeler.

Het device is volledig gericht op gebruik in grote ondernemingen (enterprises). Alex Kipman, Microsoft technical fellow en uitvinder van de Kinect en HoloLens: “It’s designed for “first-line workers,” people in auto shops, factory floors, operating rooms, and out in the field fixing stuff.”

Daarnaast maakt de bril gebruik van Azure Cloud en is er een aparte Kinect voor 3D scanning. Hij kost $3500,-, maar huren kan ook voor $125,- per maand. Tijdens het MWC werd een samenwerking met Philips gepresenteerd, die artsen in staat stelt om hologrammen te gebruiken tijdens operaties. Ze werken nu met meer schermen en kunnen die nuvirtueel gemakkelijk bedienen en echt boven de patient bekijken. Zie de video van de operatiekamer van de toekomst.