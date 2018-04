Nederland wint 22 van de ruim 400 Webby Awards

MediaMonks komt ook dit jaar weer goed voor de dag. Het digitaal productiebureau wordt acht keer onderscheiden. Webby Awards gaan naar: Audi: Sandbox VR (in de categorie Film & Video: VR Branded Interactive), Lego: Quest to Legoland (Games - Family & Kids), Walgreens: Let’s grow old together (Websites - General: Corporate Communication), en Real Estate: Stained Glass (Websites: Features & Design - Best use of Animation or Motion Graphics).

Daarnaast wint het creatieve productiebureau een People’s Voice Award voor Red Bull Air Race Live VR (Mobile Sites & Apps: Technical Achievement), Quest to Legoland (Games - Family & Kids, en Mobile Sites & Apps: Best Use of GPS or Location Technology), en ArtScienceMuseum - Into the Wild (Mobile Sites & Apps: Cultural Institutions).

Het innovatieve Into the Wild-project wordt naast de People’s Voice Award ook bekroond met de prestigieuze Webby for Good.