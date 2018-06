Onderzoek naar seks levert belangrijke marketinglessen op

In de afgelopen twee jaar heb ik samen met Jeanneke Scholtens, uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst van seks. Dat is weer eens wat anders dan de toekomst van marketing of mobiliteit. Een van de toekomsttijdperken waarover wij ons gebogen hebben is de XXL Sexxperience (2022-2030). Seks wordt steeds meer als vrijetijdsbesteding aangemeten en is daarmee ook onderhevig aan de trends die Mary Meeker in haar rapport beschrijft.

Ook de grenzen tussen virtuele seks en fysieke-echte-mensen-seks zullen in de toekomst verder vervagen. Als virtual reality en haptische technologie (technologie die het mogelijk maakt om je tastzintuigen op afstand te stimuleren door bijvoorbeeld een haptic suit) zich verder verfijnen en ook op erotisch gebied beschikbaar komen, kan de virtuele ervaring het overnemen van de echte, fysieke. Zo zie je in Japan nu al de opkomst van technovirgins; jongeren die ervoor kiezen om in het echte leven geen relaties meer aan te gaan en besluiten ‘het’ alleen nog maar online te doen.