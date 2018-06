Over shoppen op Instagram en doelgroepgericht adverteren

Dat Facebook veel over ons weet, weten wij ook. Maar wat weten ze nou precies? Hou je vast, want hier komt een flinke lijst. Zo worden je muisbewegingen gevolgd, gegevens van je apparaat (batterij, verbindingen, geheugen), besturingssystemen, browsers en plugins. Ook andere apparaten in je netwerk (televisie), camera-informatie en foto’s op je telefoon, games apps en accounts, en aankopen van derde partijen. Denk je dat dat alles is? Nee, nog lang niet, maar we denken dat we je met deze opsommingen wel een idee hebben gegeven. Al deze informatie zorgt ervoor dat ze ons kunnen fingerprinten. Fingerprinten? Yes, het herkennen en volgen van gebruikers aan de hand van hun systeem, een proces dat Apple overigens probeert tegen te gaan. Check alle informatie die Facebook over je heeft hier.