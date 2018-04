PwC onderstreept daarmee een trend die al enige tijd gaande is: consultancy's krijgen een steeds dominantere positie in de marketingcommunicatiewereld. Woordvoerder Koen Jonker bevestigt: 'Klanten van PwC hebben naast advies en technologie ook behoefte aan ideeën, concepten en creativiteit. We zullen steeds meer creatieven, business designers, dataspecialisten, et cetera gaan aantrekken.'