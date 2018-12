Studenten wonnen SpinAward: hoe gaat het met hun gouden idee?

Daar sta je dan met een gouden ring op het podium. Maar hoe nu verder? De groep is op zoek gegaan naar investeerders, maar tevergeefs. ‘We zijn na afloop benaderd door de media, maar niet door partijen die ons willen helpen. Hennie van Velzen, de organisator van het Young Talent programma, heeft ons gekoppeld aan mensen, maar deze gesprekken zijn stukgelopen. Ook hebben we gesprekken met Spotify gehad over de mogelijkheden. Ze willen met ons werken, maar daarvoor willen ze eerst een werkend prototype zien en die hebben we niet.’

Een van de belangrijkste voorwaarden voor blijvend succes is dat de teamspirit bewaard blijft. ‘We begonnen met z’n vijven, maar nu zijn er drie over. Een van de leden is zich vol gaan richten op haar baan en de ander is nog een master gaan doen.’ De Vaan heeft twee tips: ‘ Je moet niet denken: het was een schoolopdracht en we laten het zitten, maar je moet ervoor gaan. En netwerken is enorm belangrijk. Hier zijn wij tegenaan gelopen. Veel mensen konden ons niet helpen, maar je moet elk gesprek zien als een kans. Het brengt je op nieuwe ideeën. De grootste uitdaging is het vinden van investeerders.’

De resterende teamleden geven de moed niet op: ‘Wij willen deze kans niet aan ons voorbij laten gaan, anders krijgen we spijt. Stel iemand anders komt op televisie met dit idee, dan kun je jezelf voor de kop slaan. We hebben geprobeerd een patent te vragen, maar omdat de band nog niet bestaat kan dat niet. Nu willen we het op de markt brengen in samenwerking met een technische universiteit. Ik geloof nog steeds in ons idee.’