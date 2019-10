Breaking: Galaxy-smartphone wordt mogelijk slimme advertentie-tool van Samsung

Samsung gaat zijn klanten mogelijkerwijs dus verrassen met ‘op interesse gebaseerde advertenties’ via een advertentie-tool. Die mogelijkheid wordt adverteerders al aangeboden voor de Samsung Smart TV’s.‘Een dergelijke advertentie-toolkit zou heel goed ook op de Galaxy’s kunnen worden toegepast,’ aldus Jurrien.

Deze site meldt het volgende: ‘We leverage a proprietary data set no one else has, to deliver insights to marketers no one else can offer.’ Dat roept in analogie met de plannen voor de ‘Samsung Mobile Ads’ dan weer vragen op rondom die aard en hoeveelheid van data die Samsung gaat gebruiken voor het advertenties.

Hoeveel en welke data Samsung uit (i.a.) de mobieltjes van zijn gebruikers kan onttrekken, is niet duidelijk, maar Jurrien is daar niet gerust op. ‘Waarschijnlijk weet Samsung heel veel van zijn gebruikers. Je moet niet opkijken dat er specifieke advertenties op je smartphone verschijnen als je een bepaald winkelcentrum binnenloopt.’

Een advertentieplatform wat op basis die op basis van persoonlijke data dus adverteerders in staat stelt advertenties precies en effectief te targetten.... Een tweede Facebook dus.